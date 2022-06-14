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Şüpheli şahıstan ruhsatsız silah ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 14.06.2022, 15:54
Şüpheli şahıstan ruhsatsız silah ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri Tepebaşı İlçesi’nde şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi.

Şüpheli F.Y. hakkında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler’ hakkındaki kanun çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi.

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