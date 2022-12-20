Şüpheli şahısların üzerinden silah, bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tabanca, pompalı tüfek, bıçak, çalıntı motosiklet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken,

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda K.G., G.E. ve M.T. isimli 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 6 mermi, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kasatura olarak tabir edilen kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.G, G.E. ve M.T. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.