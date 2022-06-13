Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin Tepebaşı İlçesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi. Üzerlerinde ruhsatsız silah bulunan H.G.A. ve Y.C.B. hakkında ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi.