Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 şahsın üzerinde silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde 2 şahsın üzerinden 2 adet tabanca ile 10 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerden S.B. hakkında ‘Kabahatler Kanununa Muhalefet’, F.Y. hakkında ise ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.