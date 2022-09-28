Şüpheli şahısların üzerinde 7 adet tabanca ele geçirildi

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda 7 kişi hakkında işlem yapılırken, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan 7 şahsın üzerinden faklı çaplarda 7 adet ruhsatsız silah ile 24 adet mermi ve 1 adet sahte polis kimliği ele geçirildi.

Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen H.A.K., M.A., M.Ş., T. Y., O. T., S. B. ve T. G. isimli şüphelilerin hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.