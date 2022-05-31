banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Burak Elmas: “Adalet istemek cesurların işidir”
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Şüpheli şahıslardan pompalı tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine kontrol edilen bir araç ve 2 kişi üzerinde pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 31.05.2022, 16:03
Şüpheli şahıslardan pompalı tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine kontrol edilen bir araç ve 2 kişi üzerinde pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince önleme faaliyetleri esnasında Tepebaşı İlçesi’nde şüphelenilen bir araç ve şahıslar üzerinde çalışma yapıldı. Arama neticesinde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet pompalı tüfek mermisi ve 43 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheli T.E. ve M.T. hakkında ele geçirilen suç aletleri ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu