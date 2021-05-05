banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..
19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!

Şüpheli şahıslar üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Eskişehir’de bekçiler tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan iki şahıs üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 05.05.2021, 14:09
Şüpheli şahıslar üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Eskişehir’de bekçiler tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan iki şahıs üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Büyükdere mahallesinde devriye görevi ifa eden çarşı ve mahalle bekçileri, tarafından durumlarından şüphelenilen şahısları kontrol etti. M.K. isimli şahıstan ruhsatsız 2 adet silah, silahlara ait şarjörler ve 3 adet fişek, 1 adet kesici alet , 11 adet av tüfeği fişeği, Ö.B. isimli şahıstan ise 1 adet teleskopik jop ele geçirilmiş. Hakkında adli işlem yapılan şahıslara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmemekten idari işlem yapıldi.
Yorumlar (0)
21°
açık