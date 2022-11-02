Şüpheli 3 şahsın üzerinden tabanca, mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir’de suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda 3 şahıs üzerinde silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma düzenlendi. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışmaları sonucu B.B. isimli şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca, mermi ve 14 adet uyuşturucu hap, M.Y. ve B.Ö. isimli şüphelilerin üzerinden ise 1’er adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.