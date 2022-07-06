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Şüphelenilen araçta kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde polisin şüphelenilen araçta yaptığı aramada çok miktarda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 06.07.2022, 10:26
Şüphelenilen araçta kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde polisin şüphelenilen araçta yaptığı aramada çok miktarda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi.

Devriye faaliyetleri yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. İ.A. isimli şüphelinin sahibi olduğu aracın gözle görülen kısımları kontrol edildiğinde, arka koltuk kısmında, 9 bin 900 dal tütün basılmış dolu makaron, 12 kilo 492 gram kıyılmış açık tütün, 29 bin 200 adet boş makaron, 1 elektronik tartı ve 1 tütün sarmada kullanılan makine ele geçirildi.

Şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

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