Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı yaya devriye ekipleri görev esnasında şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şüpheli F.A.’nın yapılan üst aramasında, uyuşturucu kullanma aparatı, içilmeye Hazır 0,15 gram metamfetamin ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan da dosyası olduğu belirlenen şüpheli F.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.