Şüphe üzerine durdurulan şahsın 12 yıl hapis cezası olduğu belirlendi

Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede çarşı ve mahalle bekçileri, yaya devriye görevi ifa ettiği esnada S.T. isimli bir şahsı durumundan şüphelenerek durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında, şahsın hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında cezaevine teslim edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı.