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Şüphe üzerine durdurulan araçta alkol satışı yapıldığı tespit edildi

Eskişehir’de aracıyla yasa dışı şekilde alkol satışı yapan şahıs yakalandı.

ESKİŞEHİR 31.05.2021, 15:57
Şüphe üzerine durdurulan araçta alkol satışı yapıldığı tespit edildi

Eskişehir’de aracıyla yasa dışı şekilde alkol satışı yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Yenibağlar mahallesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araç incelendiğinde, araç içerisinde 90 adet alkol şişesi ve pos cihazı olduğu tespit edildi.

Araçta yakalanan şahsa ekiplerce gerekli cezai işlem ve sokağa çıkma yasağından idari yaptırım uygulandı.
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