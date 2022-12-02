Sulu keçe ürünleri ile tüm kadınlara örnek oluyor

Eskişehir’de yaşayan Reyhan Gülerler, sulu keçe ile yaptığı ceket ve şal gibi ürünlerle büyük beğeni toplarken, diğer kadınlara da başarıları ile örnek oluyor.

Sulu keçe, bir kumaş yapmak için yün veya lifi birbirine bağlama veya karıştırma işlemi olarak bir el işi sanatı olarak biliniyor. Halk arasında çok fazla bilinmeyen bir yöntem olan sulu keçe, el işi ile uğraşan kadın emekçiler arasında açılan kurslar sayesinde ilgi görmeye başladı. Islak keçe ile yapılan ürünler ise, aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen birçok kadının da tercihi oluyor. Eskişehirli Reyhan Güler, sulu keçe sanatıyla yaptığı ceket, şal ve çanta gibi ürünlerini satışa sunuyor. Sulu keçe sanatını kendi çabalarıyla öğrenen Gülerler, çevresindeki kadınlara da adeta yol gösteriyor.

“200 TL ile 700 TL arasında fiyatlarımız değişiyor”

Uzun zamandır sulu keçe sanatıyla uğraştığını belirten Reyhan Gülerler, hobisinin yanında kendi ayakları üzerinde durabilmek ve aile ekonomisine katkı sunabilmek adına bu sanata yöneldiğini söyledi. Evinin bir bölümünü atölyeye çevirdiğinin altını çizen Gülerler, “Ben değişik el işleriyle uğraşmayı seviyorum. Bir de sulu keçeyle uğraşmaya başlayayım dedim. 3 senedir sulu keçe eğitimlerine gidiyorum. Geleneksel ıslak keçe yöntemini kullanıyoruz. Henüz kursa başlamadığım dönemlerde Eskişehir’de böyle bir kurs yoktu. İnternetten bakarak öğrenmeye başladım. Ardından evde kendi denemelerimi uygulamaya başladım. Evimde de atölyem var. Evimin bir bölümüne atölye kurdum. Evde de çalışıyorum ve zevk alıyorum. Ham keçeyi işleyerek yapıyoruz. Bu iş için ayrı bir oda veya atölye ihtiyacı oluyor. Suyla ve sabunla çalışıyoruz, keçeyi kumaş haline getiriyoruz. Yapım süresi değişkenlik gösterebiliyor. Yapılacak ürüne bağlı olarak üretim süresi değişiyor. Ceket ve şal gibi büyük ürünlerde en az 1 hafta gerekiyor. Onlar ciddi zaman ve emek istiyor. Aynı zamanda çeşide göre de fiyat değişiyor. 200 TL ile 700 TL arasında fiyatlarımız değişiyor. Sonuçta ciddi el emeği isteyen bir iş yapıyoruz” dedi.