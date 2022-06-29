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Sulama kanalı çöplüğe döndü
Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi’nden geçen sulama kanalı üzerindeki bent kapağında biriken çöpler görenleri hayrete düşürdü.
ESKİŞEHİR 29.06.2022, 10:00
Eskişehir’in Yeşiltepe Mahallesi’nden geçen sulama kanalı üzerindeki bent kapağında biriken çöpler görenleri hayrete düşürdü.
Eskişehir’de tarım arazileri için büyük önem taşıyan, Yeşiltepe ve Sütlüce mahallelerinden geçen sulama kanalı adeta çöplüğe döndü. Kanalın geçtiği farklı noktalardan atılan plastik atık, şişe, strafor ve diğer çöpler kanal üzerindeki sulama kapağının önünde birikti. Çevrede tarım arazisi bulunan çiftçiler kanaldan akan suyun temizliğinden endişe duyduklarını dile getirerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Mahalle sakinleri ise kanalda düzenli olarak temizlik çalışması yapıldığını ancak yıllardır aynı görüntünün oluştuğunu söyledi.