Sukurusu uygulama merkezi depremzedeleri ağırladı

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, Eskişehir’e gelen depremzede çocukları ve ailelerini misafir etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin çevre odaklı çalışmalarından biri olan Sukurusu Uygulama Merkezi, belediyeden çıkan ofis atık kağıtlarının elde geri dönüşüm yöntemiyle, sanat ile ilgili değeri olan her biri farklı el yapımı kağıt üretimine dönüştüğü bir merkez olmayı sürdürüyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından kentimizde yaralarımızı hep birlikte sardığımız depremzede çocuklar ve aileleri, Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Sukurusu Uygulama Merkezi yetkilileri tarafından genelde Hatay, Antakya ve İskenderun’dan Eskişehir’e gelen misafirlere, eski bir zanaat olan kağıt yapımının kendine özel dokusu ve çeşitliliği ile ortaya çıkan tasarımlarla ilgili bilgiler verildi. Yoğun emekle ortaya çıkartılan ürünlerin yapımı uygulamalı olarak gösterildi.