Sucular ve servisçiler odası deprem bölgesine 200 bin litre içme suyu gönderdi

Eskişehir Sucular Odası ve Eskişehir Servisçiler Odası, ortak organizasyon ile deprem bölgesine 200 bin litreye yakın içme suyu gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından on binlerce bina yıkılırken yüz binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Deprem bölgesinde kurulan çadır kentlerde ve konteynerlerde yaşamaya devam eden vatandaşlar için ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı.

Eskişehir’de bulunan sucu ve servisçi esnafının bağlı olduğu Eskişehir Sucular Odası ve Eskişehir Servisçiler Odası da ortak organizasyon ile deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi. Sucular Odası Başkanı Hayrettin Nam ve Başkan Vekili Sabri Tüzüner’in gerek oda bütçesiyle gerekse gerekse hayırseverlerin sağladığı destek ile temin ettiği binlerce litre içme suyu tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Eskişehir Servisçiler Odası Başkanı Abdurrahman Yüceer’in de desteğiyle deprem bölgesine yaklaşık 50 adet servis aracı gönderildi. Deprem bölgesine giden servislerle binlerce litre içme suyu deprem bölgesine taşınırken, dönüş yoluna çıkan araçlar depremzedeleri başta Eskişehir olmak üzere farklı illere götürdü.

İki odanın işbirliği ile birlikte deprem bölgesine toplamda 172 bin 800 adet 0,5 litrelik ve 73 bin 920 adet 1,5 litrelik içme suyu gönderildi. Deprem bölgesine yaklaşık 200 bin litre içme suyunun haricinde diğer yardım malzemeleri de gönderildi.