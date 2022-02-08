Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor

Eskişehir’de çeşitli suçların işlenmesi amacı ile kullanıldığı belirlenen bin 423 metruk binadan bin 272’si yıkıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, suç işlenmesine, suç işleyenlerin saklanmalarına, çevre kirliliğine, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılmasına imkân veren metruk binalar belirlendi. Belirlenen binaların İçişleri Bakanlığının 2018 yılı ‘Metruk Binalarla Mücadele Eylem Planı’ çerçevesinde, valilik, kaymakamlık ve belediyelerle koordineli çalışılarak yıkımına başlandı. Polis ekipleri tarafından belirlenen bin 423 binanın bin 272’si yıkıldı. Kalan diğer metruk binaların ise yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.