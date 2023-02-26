Şubat ayında bile limonata soruluyor

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ile taze meyve suyu ve limonata satışı ilgi görüyor. Normalde kış aylarında kapalı tuttuklarını ancak bu yıl hiç kapatmadıklarını belirten limonatacı Abdullah Satır, “Günde 200-300 kişi limonata sormaya başladı” dedi.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yaz aylarını aratmayan sahneler yaşanıyor. Şubat ayında sıcaklığın 15 dereceye çıkmasıyla taze sıkım portakal ve nar suyu satışı da ilgi görüyor. Çeşitli vitaminler açısından zengin olan meyve sularını uzun yıllardır Hamamyolu Caddesi’nde satan Abdullah Satır, normalde her yıl kış ayında tezgahlarını 3 ay kapattıklarını ancak bu yıl neredeyse hiç kapatmadıklarını belirtti.

“İnsanlar şubat ayında serinlemek istiyor”

Sıcaktan bunalan vatandaşlar için nisan ayında satılmaya başlanan limonatayı ise günde 300 kişinin sorduğunu ifade eden Satır, şunları söyledi:

“Bu sene geçmiş yıllardaki gibi değil, havalar çok sıcak gitti. Normalde limonata sezonu nisan ayında başlıyor, çünkü sıcaktan insanlar limonata içip ferahlamak istiyor. Ancak son bir haftadır herkes limonata sormaya başladı. Günde 200-300 kişi limonata sormaya başladı. ’Limonata çıkmadı mı? Limonata yok mu?’ diye soru soruyorlar. İnsanlar şubat ayında serinlemek istiyor.”