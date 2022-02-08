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Stokçuluk hobi malzemecilerini de vurdu

Pandeminin başında adeta patlama yaşayan hobi malzemeleri sektörü, ithal ürünlerdeki fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalardan dolayı zor günler yaşıyor.

ESKİŞEHİR 08.02.2022, 09:34
Stokçuluk hobi malzemecilerini de vurdu

Pandeminin başında adeta patlama yaşayan hobi malzemeleri sektörü, ithal ürünlerdeki fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalardan dolayı zor günler yaşıyor.

Pandemiden dolayı kısıtlamaların uygulandığı ilk zamanlarda vatandaşlar, yoğun şekilde hobi malzemelerine yönelmişti. Resimden el işlerine, takı tasarımlarından farklı uğraşlara birçok hobinin türediği bu dönem, şu anda sona erme noktasına geldi. Eskişehir’de hobi malzemeleri satan Hafize Gül, ürünlerinin çoğunun ithal olması ve çoğu zaman stokçuluk yapan firmaların kurbanı olduklarını söyleyerek, artan fiyatlar yüzünden eskisi kadar talep olmadığına dikkat çekti.

“Kısıtlama döneminde işler çok iyiydi, şu an eskisi gibi değil”

İşlerinin bir dönem oldukça iyi olduğunu kaydeden Hafize Gül, kısıtlamalarda insanların hobi malzemelerine yöneldiğini anlattı. Ürünlerin ithal olmasından dolayı artık tedarikte sorunlar yaşadıklarını belirten Gül, “Pandeminin başında kısıtlama döneminde insanlar biraz panik oluyordu. ‘Evde ne yapacağım, canım sıkılacak’ diye düşünüyorlardı. O dönemde işlerimiz çok düzeldi, yetişemiyorduk. Bu hobi işi biraz da rahatlama işidir. İnsanlar bunu yaparken rahatlar ve mutlu olur. Maalesef artık bu iş boş zaman uğraşından çıkıp bir lüks haline geldi. Şu an eskisi gibi değil. Biz de bazı ürünleri artık alamıyoruz, haliyle müşteriler de aradıklarını bulamayınca bu durumdan mustarip oluyor. Malzemeler dolar kuru üzerinden olduğu için biz de zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dolar yükseldiği zaman birçok firma elindeki ürünleri bekletti, stokladı ve olan bize oldu”

Tedarikte yaşadıkları sorunlardan ve bazı firmaların yaptığı stokçuluktan dolayı hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur olduğunu ifade eden Gül, “Çin’den uzun zamandır mal tedarik edemiyorduk, bu durum da birkaç ay içerisinde düzeldi. Çin’den mal getirecek firmalar oraya gitmiyordu. Dolar yükseldiği zaman birçok firma elindeki ürünleri bekletti, stokladı. ‘Yerine nasıl koyacağım’ düşüncesinden hareketle satmadılar bu ürünleri. Olan bize oldu. Elindeki malı stoklamayıp müşterilerine verse, satan da müşteri de memnun olacak. Ürünlerin çoğunu da ithal ettiğimiz için fiyatlar haliyle yükseldi. Ciromuz değişmedi, ama müşterimiz azaldı” dedi.

“Müşterilerin çoğu ustaya o kadar para vereceğine bu işi kendisi üstlenerek ev eşyalarını boyuyor”

Son olarak günümüzde en fazla talep gören ürünlere değinen Gül, insanların eşya boyalarına ilgi gösterdiğini dile getirdi. Hem daha ekonomik hem de eğlenceli bir uğraş olması nedeniyle vatandaşların evlerindeki eşyaları boyadıklarını söyleyen Gül, şöyle konuştu.

“Şu an ahşap, boyaya talep fazla. El işleri ürünleri daha çok satılıyor, kasnak, işleme gibi. Boncuk işi artık eskisi kadar rağbet görmüyor. İşleme, kasnak, makrome ipinden çantalar şu anda çok talep görüyor. İnsanlar hobilerini bunlara yöneltmeye başladılar. Müşterilerin çoğu ev eşyalarını boyuyor. Ustaya o kadar para vereceğine bu işi kendisi üstleniyor. Hem bu şekilde kafasında kurduğu modeli çıkartabiliyor hem de kendisine bir uğraş oluyor. Yenisini almak veya ustaya yaptırmaktan da daha uyguna geliyor.”

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