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Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Rektör Erdal’ı ziyaret etti

SRİ LANKA BÜYÜKELÇİSİ MOHAMED RİZVİ HASSEN, REKTÖR ERDAL’I ZİYARET ETTİ

ESKİŞEHİR 18.10.2020, 16:26
Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, Rektör Erdal’ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi’nde gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin projeleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ise Anadolu Üniversitesi gibi açık ve uzaktan eğitimi de köklü geçmişi olan bir kurumla olası işbirliklerinin kendileri için memnuniyet verici olacağını ifade etti.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Büyükelçilik Ticaret Müsteşarı Yoshitha Jayasuriya’yı uğurlamasıyla sona erdi.

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