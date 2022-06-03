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Sosyoloji alanında Türkiye birinciliği ve Tarih alanında teşvik ödülü aldılar

Eskişehir Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri’ yarışmasında Sosyoloji alanında Türkiye birinciliği ve Tarih alanında teşvik ödülü aldı.

ESKİŞEHİR 03.06.2022, 14:41
Sosyoloji alanında Türkiye birinciliği ve Tarih alanında teşvik ödülü aldılar

Eskişehir Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri’ yarışmasında Sosyoloji alanında Türkiye birinciliği ve Tarih alanında teşvik ödülü aldı.

Lise öğrencilerinden Bengi Su Yeniay, Beyza Ay ve Duygu Avcı Sosyoloji alanında, aynı okul öğrencilerinden Medine İnanç, Vildan Tali ve Eslem Özensel ödüle layık görüldü.

Eskişehir Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özden, ‘’Okulumuz öğrencilerini yürekten kutluyorum. Ayrıca danışman öğretmenleri Temel Gündoğdu’yu da başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Eskişehir’e ve okulumuza yaşattıkları gurur için teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Başarılı öğrenciler, düzenlenen törende, Türkiye birinciliği ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, teşvik ödüllerini ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldılar.

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