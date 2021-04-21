Sosyal mesafesiz sokak alışverişi

Eskişehir’de sokak ortasında kurulan ikinci el eşya tezgâhında maskesiz satıcılar ve sosyal mesafe kuralına uymayan müşteriler dikkat çekti.

Sıcaksular sokakta birkaç vatandaş yere bez sererek ikinci el eşya tezgâhı kurdu. Parfümden tencereye, oyuncaktan şarj aletine kadar çeşitli ambalajsız ürünlerin olduğu gözlenen sergi, küçük bitpazarını andırdı. Son zamanlarda vaka sayıların artış gösterdiği Eskişehir’de satıcıların maske takmaması pes dedirtti. Sokak satıcılarından sosyal mesafe kuralına uymadan iç içe alışveriş yapan vatandaşlar ise adeta korona virüsü unuttu. Vatandaşların adeta virüsten korkmazcasına sıkışık bir şekilde alışveriş yapmaları görenleri hayrete düşürdü.