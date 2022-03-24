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Sosyal medya fotoğrafçılık tutkusunu popülerleştiriyor

Sosyal medya uygulamalarından dolayı insanlarda oluşan fotoğraf tutkusunun, günden güne popülerleştiğini anlatan Togolu öğrenci Issa Raige Sacko, “Paylaşılan kaliteli fotoğraflar hem etkileşimi hem de takipçi sayısını artıyor” dedi.

ESKİŞEHİR 24.03.2022, 10:55
Sosyal medya fotoğrafçılık tutkusunu popülerleştiriyor

Sosyal medya uygulamalarından dolayı insanlarda oluşan fotoğraf tutkusunun, günden güne popülerleştiğini anlatan Togolu öğrenci Issa Raige Sacko, “Paylaşılan kaliteli fotoğraflar hem etkileşimi hem de takipçi sayısını artıyor” dedi.

Afrika’nın Togo ülkesinden Eskişehir’e gelen 22 yaşındaki Issa Raige Sacko, dünyanın birçok yerinde fotoğraf çekiyor. 3 yıl önce Togo’nun başkenti Lome’den bir eğitim bursu ile Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’ne yerleşen öğrenci hem bilgisayar üzerinden kitap ve reklam afişleri hazırlıyor hem de çeşitli mekanlarda ürün fotoğrafçılığı yapıyor. Üniversiteye bağlı Uluslararası Öğrenci Kulübü’nün de başkanlığını üstelenen Togolu İssa, şehirdeki birçok yabancı öğrenciye danışman oluyor. Yaptığı işlerden dolayı edindiği tecrübelere dayanarak son birkaç yıldır sosyal medya üzerinde popüler olan fotoğrafçılık tutkusunun, telefon ve fotoğraf makinelerini üzerinden değerlendiren Issa Raige Sacko, “Konfor için makine şart” dedi.

“Kaliteli fotoğraflar hem etkileşimi hem de takipçi sayısını artıyor”

Sosyal medya uygulamalarındaki fotoğrafların, daha kaliteli grafik tasarımcılar ve fotoğrafçıları da beraberinde getirdiğini düşünen Issa Raige Sacko, paylaşım sonrasında gelen beğeni ve güzel yorumların bu işlerle uğraşanları motive ettiği söyledi. Ayrıca kaliteli fotoğrafların hem etkileşimi hem de takipçi sayısını arttırdığını ifade eden Togolu öğrenci Issa, fotoğrafçılık tekniğiyle ilgili olarak şu cümleleri sarf etti:

“Son dönemlerde popüler olan fotoğraflarda özellikle yoğun renk tonları, insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde beğeni sayısını artırmak için çeşitli düzenleme programları öğrenmek isteyen yüzlerce fotoğrafsever var.”

“Fotoğraf makinesi ile çekilenlerin bir profesyonelliği var”

İnsanların, en iyi kamera özelliklerine sahip telefonları incelediklerini ve bu etkenin hiçbir zaman fotoğraf makinesinin önüne geçemeyeceğini vurgulayan İssa, “Fotoğraf makinesinin bir profesyonelliği var ve bu işten para kazanan ustalar, telefonlardan ziyade makinelerle çalışıyor. Telefonlarla çekilen fotoğraflar, daha çok anlık oluyor ve iletişimde olduğun insanlara, nerede ve ne yaptığını bildirmek için kullanılıyor. Fakat fotoğraf makineleriyle; özel günleri ve unutulmaz anları yüksek görüntü kalitesiyle beraber estetik bir biçimde ölümsüzleştirebiliyorsun. Özet olarak, telefonun ve fotoğraf makinesin fonksiyonları tamamen birbirlerinden farklıdır” diye konuştu.

Fotoğrafçılık konusunda en az açılar kadar renk ve ışığın da etkili olduğunu dile getiren Issa, çektiği fotoğraflarda, kompozisyona öncelik verdiğini anlattı. Bilinçli bir fotoğrafçının, sosyal medya uygulamalarında paylaştığı fotoğrafların altına, o anın hikayesini anlatan kelimeler yazmasına gerek duyması gerekmediğinden bahseden Afrika asıllı Issa Raige Sacko, “Fotoğraf makineleri, bu iş icat edilmiş bir cihaz ve telefonla yapılan çekimlerle kıyas dahi edilemez” diyerek konuya kendince açıklık getirdi.

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