Sosyal Girişimcilik Kampı için başvurular başladı

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde, “Fikirden girişimciliğe” sloganı ile Sosyal Girişimcilik Kampı gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin yürütücüsü olduğu “Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sosyal Girişimcilik Kampı” 11 Kasım’da başlayacak. 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak kamp, Melih Savaş yaşam Köyü ve Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkında gerçekleştirilecek.

Birçok konuda eğitim ve atölye olacak

5 gün sürecek kampta sosyal girişimci adaylarına verilecek eğitim ve atölyeler ise şu şekilde: “Sürdürülebilir kalkınma amaçları eğitimi ve atölyesi, sosyal girişimcilik eğitimi, sosyal girişim iş modelleri eğitimi, iletişim teknikleri, sunum teknikleri, hikaye anlatıcılığı, sorun ağacı atölyesi, sosyal etki eğitimi, proje fikri yakalama eğitimi, çözüm fikri geliştirme atölyesi, sosyal ağımız il duygudaşlık yolculuğumuz eğitimi, hedef kitle analizi eğitimi, marka kimliği oluşturma eğitimi, sosyal girişimciler için sosyal medya kullanımı eğitimi, sosyal girişimciler için ürün fotoğrafçılığı eğitimi, temel fotoğrafçılık bilgileri ve fotoğraf okuma eğitimi, sosyal girişimciler ve tüzel kişilik eğitimi, fikri mülkiyet Hukuku eğitimi ile kaynak geliştirme ve hibe fon kaynakları.”

Deneyimlerini paylaşacaklar

Kampın sonu günü olan 15 Kasım Salı günü ise Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda sosyal girişimcilerin deneyimlerini paylaşacağı konferans gerçekleştirilecek. Konferansa konuşmacı olarak ise Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Erdoğan, gise.com Kurucusu Umur Gökhan Çiçek, Kadınların Elinden Kurucu Ortağı Mustafa Alp Dumrul, Kadınların Elinden Kurucu Ortağı Hande Dumrul katılacak.

Ücretiz olarak gerçekleştirilecek kamp, toplumsal meselelerin çözümü ile ilgilenen, toplumsal dönüşüm hayali kuran, sosyal girişimcilik ile ilgili bilgi sahibi olarak sosyal girişimci olmak isteyen 18-35 yaş arasındaki bireyleri kapsayacak. Kamp sonunda düzenlenecek konferans ise tüm Eskişehirlilere açık olacak.