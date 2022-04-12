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Sosyal girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp tekstil sektörüne giriş yaptı

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği ve Aralık 2018’den bu yana faaliyet gösteren Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde sosyal girişimcilik eğitimlerini tamamlayan Büşra Şan Berberoğlu tekstil sektörüne giriş yaptı.

ESKİŞEHİR 12.04.2022, 16:19
Sosyal girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp tekstil sektörüne giriş yaptı

Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği ve Aralık 2018’den bu yana faaliyet gösteren Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde sosyal girişimcilik eğitimlerini tamamlayan Büşra Şan Berberoğlu tekstil sektörüne giriş yaptı.

Geçen yıl Eylül ayında E-Ticaret ile çevrimiçi satışlara başlayan Büşra Şan Berberoğlu, tamamen el yapımı ve çevreye duyarlı bebek giyim ürünlerini sunmaya devam ediyor. Projesinin ortaya çıkışını ve sürecini anlatan Berberoğlu, “Çocukluğumdan beri annemle birlikte örgü örüyorum. Annem bu konuda oldukça uzman. Bu bizim için ortak yaptığımız bir hobiydi. Eğitimimi işletme üzerine aldım ve girişimci olmak için fikirler düşünmeye başladım. Daha sonra annemle birlikte hobimizi girişime çevirmeyi düşündük. Çocuklar için sağlıklı içeriğe sahip, kadınların tamamen elleriyle ürettiği ürünlerden oluşan bir marka kurmuş olduk. Projeyi hazırlarken sosyal bir girişim olmasını istiyorduk. Kadınların birçoğunun gerek çocuklarına bakmaktan dolayı gerekse iş hayatında yaşadığı olumsuzluklardan dolayı gerekse yaşı itibariyle ekonomik gelir elde edemediğini fark ettik. Evinde bir şeyler yapabilecek ve gelir elde edebilecek yetenekli kadınlarımızla çalışmak istiyorduk. İçerik olarak da çevreye duyarlı, sağlıklı, bebeklerimiz için en iyisini tercih edebileceğimiz iplikleri tercih ettik. Ve kendi internet sitemizden çevrimiçi olarak satışlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Kadınlara gelir kapısı oluşturmak istiyoruz”

Projesini hayata geçirme sürecinden söz eden Berberoğlu, “Girişimci olmak Türkiye’de zor, ama sosyal girişimci olmak daha zor. Hem bir sosyal fayda oluşturmaya çalışıyorsunuz hem girişiminizin hayat bulmasını istiyorsunuz hem de birçok kadına gelir kapısı oluşturmak istiyorsunuz. Burada yaşadığınız zorluklar daha fazla oluyor ve bilen birine danışmak çok fazla katkı sağlıyor. Sosyal Kuluçka Merkezi de sosyal projelerde başarıya ulaşmış, deneyimli bir kadroya sahip. Bir girişimin nasıl bir sosyal fayda sağladığını, birlikte neler yapabileceğimizi, ne tür alıcıda duygular uyandırmamız gerektiğine birlikte karar vermek çok iyi oldu güzel bir süreç geçiriyoruz. Çok içten ve verimli çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Burası lavanta bahçesi değil, dikenli bir gül bahçesi”

Sosyal girişimci adaylarına önerilerde bulunan Berberoğlu, “Ben klişe olarak hedeflerinizden vazgeçmeyin, motivasyonunuzu yüksek tutun demeyeceğim. Çünkü burası lavanta bahçesi değil, dikenli bir gül bahçesi. O yüzden sabırlı olmaları ve çok çalışmaları gerekiyor. Başka alanlarda destek alsalar bile üretim aşamasında, pazarlama satış aşamasında, satış sonrası hizmetlere kadar her aşamayı detaylı bir bilip, farklı çalışanları yapsa bile detaylı bir şekilde öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Türkiye’de girişimci olmak zor, ama sosyal girişimci olmak daha zor. Sabırlı olsunlar ve çok çalışsınlar diyorum” dedi.

Eğitimlere devam ediyor

Berberoğlu, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nden sosyal medya, pazarlama, strateji geliştirme, hedef kitle analizi, Kanvas İş Modeli oluşturma, Network, Swot Analizi, sunum hazırlama teknikleri, sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı gibi alanlarda mentörlük hizmeti alıyor. Aynı zamanda Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin ofis kullanım hizmetinden de yararlanıyor.

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