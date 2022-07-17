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Sosyal girişimcilere özel "Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı" kursu başlıyor

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde sosyal girişimcilere yönelik “Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı” eğitimi düzenlenecek.

ESKİŞEHİR 17.07.2022, 14:21
Sosyal girişimcilere özel "Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı" kursu başlıyor

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde sosyal girişimcilere yönelik “Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı” eğitimi düzenlenecek.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde 18-35 yaş arası sosyal girişimcilere yönelik düzenlenecek “Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı” eğitimi 28 Temmuz tarihinde başlayacak. Eğitimde sosyal medya konusunda genel bilgiler, sosyal medya stratejileri, içerik üretimi, hedef kitle ve sponsorlu paylaşımlar konuları ele alınacak.

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