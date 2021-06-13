Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden "Yayın Günleri" semineri

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen seminer dizisinin son oturumu çevrim içi olarak gerçekleşti.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-2021 bahar dönemi boyunca devam eden “Sosyal Bilimler Enstitüsü seminer dizisi”nin son oturumunu 8-9 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Seminerde bilimsel araştırmalar ve akademik çalışmalar ile ilgili önemli konu başlıkları ele alındı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, "Ülkemizin dünya bilimine katkı sunarak kalkınmasına ve günümüzün küreselleşen bilim dünyasında yüksek rekabet gücüne ulaşmasına önemli katkılar sağlayan Enstitümüzün Yayın Günleri seminerleri ile de akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz için karşılıklı öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak bir akademik iklim yaratacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle akademisyen ve öğrencilerimiz adına tüm konuşmacılara katkıları için şimdiden teşekkür ediyor, Yayın Günleri’nin tüm katılımcılar için faydalı ve başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

Seminer dizisinin son bölümünde 8 Haziran Salı günü gerçekleştirilen ilk oturumun konuşmacısı Prof. Dr. Saime Önce oldu. Prof. Dr. Önce, “Bilimsel Araştırmalarda Etik Kurul Süreçleri” başlığı altında etik kurulun işlevi ve işleyişinin yanında başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaların üstünde durdu. Oturumun ikinci konuşmacısı Öğretim Görevlisi Canan Yılmaz ise “Açık Bilim ve Açık Erişim Platformları” başlıklı konuşması ile akademik yayınlar kapsamında açık erişimin ne olduğunu tanımladıktan sonra açık erişimin önemi ve gerekliliğinin kanıtlarını sunarak açık dergi ve veri platformları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

9 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen oturumda ise ilk konuşmacı olan Prof. Dr. T. Volkan Yüzer, “Bilimsel Dergilerde Editörlük Süreçleri” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Yüzer, editörlerin bir yayını değerlendirme sürecinde öncelikle hangi konulara dikkat ettiğini vurgularken sonrasında editörlük ve hakemlik süreçlerinin nasıl yönetildiği konusunda bilgiler verdi. Son konuşmacı olarak söz alan Doç. Dr. Aras Bozkurt ise, “Makale Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar ve Doğru Dergiyi Belirleme” üzerine yaptığı konuşmasında makale yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin ipuçları verdi. Ayrıca doğru dergi seçimi yapabilmek için araştırmacıların değerlendirmesi gereken kriterleri vurguladı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, gerçekleşen 4 oturum ile birlikte 2020-2021 bahar dönemi Sosyal Bilimler Enstitüsü seminer dizisinin sona erdiğini duyurdu. Enstitü yönetimi, 2021-2022 güz döneminde yüz yüze gerçekleşecek yeni etkinlikler için çalışmalarını sürdüreceklerinin müjdesini verdi.