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Sorumsuzluğun böylesi, trafik dubasını çöp kovasına çevirdiler
Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Çınar-Şair Fuzuli caddelerinin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığını önlemek be kaldırıma araç parkının önüne geçilmesi ve araçların geçtiği esnada yol kenarlarında vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için kaldırıma üstü kapalı dubalar konuldu. Ancak dubalardan birinin üstü kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çıkarılarak çöp kovasına çevrilerek içi çöple dolduruldu. Bu durum sokakta çirkin bir görüntünün oluşmasına neden olurken aynı zamanda vatandaşlarında tepkilerine sebep oldu. Belediyenin koyduğu çöp kutusundan yaklaşık 50 metre uzakta yaşanan durumu görenler ise ’sorumsuzluğun böylesi’ yorumunda bulundu.
ESKİŞEHİR 08.01.2021, 15:45
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Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Çınar-Şair Fuzuli caddelerinin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığını önlemek be kaldırıma araç parkının önüne geçilmesi ve araçların geçtiği esnada yol kenarlarında vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için kaldırıma üstü kapalı dubalar konuldu. Ancak dubalardan birinin üstü kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çıkarılarak çöp kovasına çevrilerek içi çöple dolduruldu. Bu durum sokakta çirkin bir görüntünün oluşmasına neden olurken aynı zamanda vatandaşlarında tepkilerine sebep oldu. Belediyenin koyduğu çöp kutusundan yaklaşık 50 metre uzakta yaşanan durumu görenler ise ’sorumsuzluğun böylesi’ yorumunda bulundu.
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