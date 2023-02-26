Sorumsuzca atılan çöpler eşsiz Porsuk manzarasına gölge düşürüyor

Eskişehir’de Porsuk Çayı kıyısına sorumsuzca dökülen çöpler, çevre kirliliğine ve çirkin bir görüntüye neden oluyor.

Eskişehir’in en önemli simgelerinden olan Porsuk Çayı, kentin birçok noktasından geçiyor. Şehir merkezini ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı ile Eskişehir, Türkiye’nin Venedik’i olarak da anılıyor. Eskişehir’e gelen turistlerin de ilk durağı olan Porsuk kenarına atılan çöpler, hem çevre kirliliğine hem de çirkin manzaraların oluşmasına neden oluyor. Porsuk Çayı’nın Kent Park tarafından geçen kısmında bir iskele üzerine sorumsuzca atılan pet şişe, karton bardak ve çekirdek kabukları dikkat çekiyor. Ayrıca “Suya girmek tehlikelidir” tabelasının sprey boya ile karalanması kötü görüntüye sebebiyet veriyor. Çevre sakinleri, Porsuk Çayı’nın eşsiz manzarasına gölge düşüren çöp görüntülerine karşı insanların daha duyarlı olmasını istediler.