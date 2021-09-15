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Sonbahar şap aşılama kampanyası

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında Şap Hastalığı ile mücadele amacıyla her yıl uygulanan büyükbaş hayvanlarda sonbahar şap aşılama kampanyası Eskişehir genelinde başladı.

ESKİŞEHİR 15.09.2021, 12:53
Sonbahar şap aşılama kampanyası

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında Şap Hastalığı ile mücadele amacıyla her yıl uygulanan büyükbaş hayvanlarda sonbahar şap aşılama kampanyası Eskişehir genelinde başladı.

15 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanacak olan kampanya hakkında konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilen aşılama programı dâhilinde ilkbahar şap aşılamasında ulaştığımız yüzde 100 başarı oranını tekrar ederek sonbahar şap aşılamasında da büyükbaş hayvan varlığımızın tamamını aşılamayı hedefliyoruz. Hayvancılıkta ekonomik anlamda büyük kayıplar oluşturan ve hayvanların verim kabiliyetinde düşüşlere sebep olan şap hastalığı ile etkin mücadelede aşılamalar büyük önem taşımaktadır. Aşılama çalışmaları hastalıktan korunmanın yanı sıra hayvan sevklerinde aşı şartının bulunması sebebiyle sevklerde sorun yaşanmaması açısından da gereklidir. Bu kapsamda tüm yetiştiricilerimizin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları, aşılama çalışmalarında tüm paydaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir” dedi.

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