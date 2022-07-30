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Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi

Eskişehir’de son 4 yıl içinde bin 468 metruk bina yapılan çalışmalarla temizlendi.

ESKİŞEHİR 30.07.2022, 09:57
Son 4 yılda bin 468 metruk bina temizlendi

Eskişehir’de son 4 yıl içinde bin 468 metruk bina yapılan çalışmalarla temizlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Metruk Binalarla Mücadele Faaliyetleri’ çerçevesinde çalışma yapıldı. 2018 yılından bugüne kadar Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından tespiti yapılan bin 604 adet metruk binadan, bin 468’i için yıkım veya yenileme çalışması yapıldı. Geriye kalan 136 adet metruk binanın yıkılması veya yenilenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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