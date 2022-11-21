Son 30 yıldır aynı tezgâhta nasibini bekliyor

Emekli olduktan sonra önceden yaptığı ayakkabı boyacılığına tekrar geri dönen 70 yaşlarındaki Eskişehirli tezgâhtar Selahattin İnce, “Son 30 yıldır her gün aynı yere tezgâh açıyorum ve kentin ayazı ile ne kadar mücadele etsek de çalışmak zorundayım” dedi.

Eskişehirli ayakkabı boyacısı Selahattin İnce, yaklaşık 30 yıldır hemen hemen her gün Hamamyolu Caddesi’nde tezgâhını kurup kendi söylemi ile nasibini beklemeye devam ediyor. Ailevi sebeplerden dolayı ufak yaşlarında boyacılığa başladığını ileten İnce, sonrasında ise belediyeye girip 1992 yılında emekli olduğunu anlattı. Sadece emekli maaşı ile evinin geçimini sürdüremediğini ve 1992 yılından itibaren tekrar boyacılık mesleğine geri döndüğünü dile getiren 70 küsur yaşlarındaki İnce, “Benim bu saatten sonra tek beklentim önce Allah’tan sağlık, sonra da devletten maaşımdır” şeklinde konuştu.

“Ekmeğini dışarıda arayanlar bu soğuğa dayanmak zorunda”

Sabah saatlerinde tezgâhını kurarken kentin ayazını daha fazla hissettiğini dile getiren emektar boyacı İnce, “Eskişehir’e kış geldi ve havaların soğuması ile insanlar da zorlamaya başladı. Benim gibi ekmeğini dışarıda arayan insanlar ise bu duruma her sene dayanmak zorunda kalıyor. Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım. Sabah saatlerinde buraya geliyorum ve akşam en geç 18.30’a kadar tezgâhımı bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.