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Sokak ortasındaki çukur korkutuyor
Eskişehir’de bir sokak üzerinde oluşan çukur, görenleri hayrete düşürdü.
ESKİŞEHİR 15.09.2022, 09:51
Eskişehir’de bir sokak üzerinde oluşan çukur, görenleri hayrete düşürdü.
Odunpazarı ilçesine bağlı Alemdar Bey Sokak üzerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çukur oluştu. Mahallede yaşayan vatandaşların iddiasına göre çukur, yaklaşık 1 ay önce meydana geldi ve konu hakkında herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Vatandaşlar, tuğla yardımıyla çukurun yerini belli etmeye çalışsa da zaman zaman tuğlaların kırılarak çukura dolduğu görüldü. Çukurun mahalledeki çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, gerekli çalışmaların yapılmasını isteyerek yetkilileri göreve çağırdı.
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