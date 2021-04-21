banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar yukarı yönlü hareketlendi
Dolar yukarı yönlü hareketlendi
İstanbul'u karıştıran siyanürlü atık davasında karar
İstanbul'u karıştıran siyanürlü atık davasında karar
Putin'den çok sert Moskova açıklaması!
Putin'den çok sert Moskova açıklaması!
Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?
Hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor?

Sokak müzisyenlerine zabıta engeli

Eskişehir’de sokak köşesinde adeta orkestra kurup şarkılar söyleyen ve çevreden geçenlerin ilgi ile izlediği genç müzisyenlerin zabıta tarafından engellenmesine vatandaş tepki gösterdi.

ESKİŞEHİR 21.04.2021, 13:01
1
Sokak müzisyenlerine zabıta engeli

Eskişehir’de sokak köşesinde adeta orkestra kurup şarkılar söyleyen ve çevreden geçenlerin ilgi ile izlediği genç müzisyenlerin zabıta tarafından engellenmesine vatandaş tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesinin Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak üzerinde kurdukları çalgı aletleri ile şarkılar söyleyen müzisyenler kısa sürede vatandaşların ilgisine neden oldu. Söylenen şarkılara eşlik eden vatandaşlar, bu keyifli anları cep telefonlarıyla kayda almaya başladı.

Müzik ziyafeti kısa sürdü

Vatandaşların şarkılarına duydukları ilgiden dolayı mutlu olan müzisyenler, zabıta ekiplerinin gelmesiyle şarkılarına son verdi. Zabıtanın sanatçılara, müziği kesmeleri, aksi halde idari para cezası kesileceği söylenmesi vatandaşların yoğun tepkisine neden oldu. Zabıta engelinden dolayı çalgılarını toplayan müzisyenler buruk bir şekilde alandan ayrıldı. Adını vermek istemeyen sanatçılardan biri, mekânların kapatılmasından dolayı para kazanmakta zorladıklarını, sokakta çaldıkları şarkılarına da kolluk kuvvetlerinin engel olduğunu söyledi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu