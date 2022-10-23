Sokak müzisyenleri çaldı, vatandaşlar oynadı

Eskişehir’de Porsuk Çayı kenarında yürüyen vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatan sokak müzisyenleri, hareketli parçalarıyla adeta soğuk havanın etkisini unutturdu.

Eskişehirli sokak sanatçıları yaptıkları müzikler ile Porsuk Çayı’nın etrafından geçen vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokak müzisyenleri, çaldıkları şarkılarla adeta soğuk havanın etkisini unutturdu. Adalar Porsuk Bulvarı’nda aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu kalabalığın oluşturduğu görüntü açık hava konserlerini aratmadı. Şarkılara çevredekiler alkışlarla eşlik ederken, bazı vatandaşlar ise dans ederek keyifli vakit geçirdi.