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Sokak hayvanları soğuk havalarla mücadelesi başladı
Eskişehir’de soğuk havaların başlamasıyla birlikte gölge alanlardan kaçan sokak hayvanları güneşli yerleri mesken tuttu.
ESKİŞEHİR 22.11.2021, 11:24
Eskişehir’de soğuk havaların başlamasıyla birlikte gölge alanlardan kaçan sokak hayvanları güneşli yerleri mesken tuttu.
Eskişehir’de hava sıcaklığının düşük seyretmesiyle sokakta yaşayan hayvanlar kendilerini soğuktan korumak için gölgelik yerlerden kaçarak güneşli yerleri tercih etmeye çalışıyor. Yazın ağaç gölgelerinde serinleyen sokak hayvanları, soğuk havaların gelmesiyle birlikte güneşli alanlarda yatıyor. Gölge alanlarda soğuk havanın daha fazla hissedilmesi sokaktaki hayvanları etkiliyor. Kaldırımlarda, parklarda yer fark etmeksizin güneşli bölge arayan hayvanlar, soğukla mücadele etmeye çalışıyor.