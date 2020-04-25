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Sokak hayvanları şefkat ile besleniyor

SOKAK HAYVANLARI ŞEFKAT İLE BESLENİYOR

Sokak hayvanları şefkat ile besleniyor

SOKAK HAYVANLARI ŞEFKAT İLE BESLENİYOR

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:15
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Sokak hayvanları şefkat ile besleniyor

Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmıyor.

Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla karınlarını doyurmaları zorlaşan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme yapıyor. Ekipler ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Yetkililer vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor.

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