Sokak hayvanları için gelişigüzel bırakılan yiyecek artıkları ‘Pes’ dedirtti

Tüm uyarılara rağmen, Eskişehir İstiklal mahallesinde sokak hayvanları için kaldırıma gelişigüzel bırakılan ve çevre kirliliğine neden olan yiyecek artıkları bir kesim tarafından tepkiye karşılanıyor.

Odunpazarı bölgesinde bulunan Özmen Sokak üzerinde kaldırımdaki çevre kirliliği dikkat çekiyor. Sokak hayvanları için bilinçsizce dışarıya bırakılan yemek artıkları, hem kötü görüntüye hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Yemek artıkları, bazı hayvan severler tarafından iyi niyetli olarak sokağa bırakılsa da durdukça bozulan yiyecekler kedi ve köpeklere oldukça zarar veriyor. Aynı zamanda sokakta görüntü kirliliğine de yol açan yemek artıkları, bazı vatandaşların tepkisini çekiyor. Birçok apartman girişine ‘Lütfen kapı önüne kedi ve köpek yiyecekleri bırakmayınız’ yazılı notlar asılıyor. Sokak hayvanları için bırakılan yemek artıkları, apartman girişlerinin çöplüğe dönmesine neden oluyor. Vatandaşlar, hayvan severlerin daha duyarlı olmasını istiyor.