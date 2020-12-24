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Sokağa çıkma kısıtlamasında araçla içki satarken yakalandılar
Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasında içki satan iki şüpheli yakalandı.
ESKİŞEHİR 24.12.2020, 10:19
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Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasında içki satan iki şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Güllük Mahallesi Bacı Sokak üzerinde yaptıkları uygulama sırasında 26 BF 070 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 63 şişe içki, pos cihazı ve çok sayıda siyah poşet ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan iki şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira para cezası uygularken, alkol satışı yaptıkları için ise 17 bin lira idari para cezası uyguladı.
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