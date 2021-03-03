Sokağa çıkan 65 yaş üzeri yaşlıların keyfi yerinde

Eskişehir’de Kontrollü Normalleşme Süreci ile sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkan 65 yaş üzeri vatandaşlar, aylar sonra dışarı çıkıp güzel havanın tadını çıkardı. Arkadaşlarıyla veya torunlarıyla keyifli vakit geçiren yaşlılar, bu süreçte insanların daha dikkatli olması, tedbirleri titizlikle uyması gerektiğini düşünüyor.

Yaşlı vatandaşlar, risk haritasında sarı renkli bölge olan Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması kararından hayli memnun oldular. Bu süreci mutlulukla karşılayan vatandaşlar, güzel havaların da etkisiyle adeta sokağa döküldü. Özellikle Hamamyolu bölgesi olmak üzere kentteki birçok park, bahçe ve benzeri alanlarda temiz hava ve güneşin tadını çıkaran yaşlılar, tedbirler konusunda uyarılarda da bulundular.

"Tedbirlere uyulmazsa normalleşme sürecinin yararından çok zararı olur”

Torunuyla parkta oyun oynayan 71 yaşındaki Rahime Balcıoğlu, kontrollü normalleşme sürecinden memnun olduğunu belirterek, “Pandemi sürecinde sürekli evde olduğumdan dolayı dizlerimde çok fazla rahatsızlık oluştu. Normalleşme sürecinde dışarı çıkıp yürüyüş yapabiliyorum, dizlerimdeki rahatsızlıklara iyi geliyor. Sürecin gidişatında vatandaşların davranışları çok önemi. İnsanlar bu normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmamalı, virüsün daha fazla yayılmaması için dikkatli olmalı. Yoksa normalleşme sürecinin yararından çok zararı olur” diye konuştu.

"Sosyal mesafe ve maske kurallarını dikkat ederek riski azaltmalıyız"

Arkadaşıyla bankta oturarak sohbet eden 83 yaşındaki Erol Sivri ise, normalleşme sürecinin herkese hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Bu süreçte insanların davranışlarının önemli olduğunu dile getiren Sivri, “Bu süreç tabii olumlu bir süreç, ancak biz vatandaşlar olarak sosyal mesafe ve maske kurallarını dikkat ederek riski azaltmalıyız. Tamamen serbest olarak düşünüp önlemlerimizi aksatmamalıyız” dedi.