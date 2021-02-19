Soğuktan mağazaya sığınan köpeklere çalışanlar bakıyor

Eskişehir’de bir kozmetik mağazası kapılarını sokak hayvanlarına açıp onları soğuk havadan koruyor.

Kentin en işlek caddelerinden olan Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik mağazası soğukta kalan sokak hayvanlarını içeride barındırıyor. Zaman zaman 0 ve altına inen hava sıcaklığında köpekler durumdan oldukça memnun oldukları ve içeride uyuduğu gözlendi. Özellikle giriş kapısı önüne yatan köpeklerden çalışanlar ve müşteriler oldukça seviliyor. Köpeklerle fotoğraf çekinen vatandaşlar, mağaza çalışanlarını tebrik ediyor.

Mağaza müdür yardımcısı Funda Çakır, bu durumun yaklaşık 4 yıldır süre geldiğini ve sayılarının her geçen gün arttığını belirtti. Bazı müşterilerin durumdan rahatsızlık duysalar da genel kanın olumlu olduğunu ifade eden Çakır; “ Dört yıldır ben burada çalışıyorum ve geldiğimden beri böyle bu durum. İlk tek köpek vardı sonra zamanla sayımız çoğaldı. Pandemi sürecinde kapalı kaldığımız süre zarfında köpeklere evimde baktım. Köpeklerimize güveniyoruz kimseye zararları yok. Müşterilerimiz ve biz bu durumdan çok mutlu. Arada sırada korkan ve rahatsız olduğunu söyleyenler oluyor onlara yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi arada rahatsız olanlar olsa da genelde herkes bu durumdan çok memnun. Mağazamıza renk katıyorlar” diye konuştu.