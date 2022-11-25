Soğuk havaya rağmen indirim kuyruğu

Eskişehir Espark AVM önünde vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler için bir sıra meydana geldi. Kampanyalı ürünleri satın almak için uzun bir kuyruk oluşturan Eskişehirliler, soğuk havaya aldırış etmeden alışveriş merkezinin açılma saatini sabırla bekledi. Her yaş gurubundan ve ihtiyaçlarına yönelik ürünleri tedarik etmeye gelen insanlar aynı zamanda yoldan geçenlerin de dikkatini çekti.