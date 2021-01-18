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Soğuk havalarda sokak hayvanları unutulmadı
Eskişehir’de, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları birçok kurum, kuruluş ve hayvanseverler tarafından besleniyor.
ESKİŞEHİR 18.01.2021, 10:54
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Eskişehir’de, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları birçok kurum, kuruluş ve hayvanseverler tarafından besleniyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ve bazı hayvanseverler tarafından sokakta yaşayan hayvanları besleme çalışmaları yapıldı. Özellikle kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber sahipsiz hayvanlar yiyecek bulmakta zorlandı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, kırsal ve kent merkezinde bulunan birçok alana mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı.
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