Soğuk havada sokak hayvanları kulübelere çekildi

Eskişehir’deki kuru soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi, hayli üşüyen birçok köpek kulübelerine çekildi.

Hava durumunun mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kar yağışına hasret Eskişehir’de bugün insanları dondurucu soğuklar karşıladı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan Eskişehirliler soğuk havada evlerinde vakit geçirirken, dışarıdaki sokak hayvanları dondurucu havadan korunmak için kendileri için yapılan kulübelerinde ısındılar. Yapılan kulübelerin içerisine serilen battaniyeler hayvanların soğuk havalardan korumasını sağlıyor. Adalar bölgesinde bulunan kulübelerde uzanan köpekler çevrede sevimli görüntüler oluşturdu.