Soğuk havada helva kuyruğu

Ramazan ayı için iftariyelik helva almak isteyen vatandaşlar dondurucu havaya aldırış etmeden uzun kuyruklar oluşturdu.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Eskişehir’i etkisi altına alan soğuk hava vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Yer yer kar yağışı yaşanan kentte bulunan bir helvacıdan iftar ve sahur için helva almak isteyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen kuyruk oluşturdu. Kuyrukta sıra bekleyen Necla Gürses, helva alışverişini sürekli buradaki dükkândan yaptığını söyledi. Helvayı alabilmek için soğuk havaya aldırış etmediğini dile getiren Gürses, “Yaklaşık 1975’ten beri helva alışverişimi buradan yapıyorum. 2 yıl kadar Eskişehir’den ayrılmak durumunda kalmıştım, o zamanlarda bile gelip buradan helva alıp öyle gidiyordum. Bazen buradan yakınlarım için sipariş bile götürüyorum. Buradaki helvaları çok beğendiğim için soğukta beklemeye değer diye düşünüyorum. Helvalar günlük üretildiğinden benim gibi seveni de çok oluyor. Ellerindeki helva bitmeden yetişelim diye de erkenden geliyorum. Ramazan ayında iftar ve sahur için helva tüketmek iyi oluyor. Yaz helvası ve kakaolu helva da favorilerim arasında, tavsiye ederim” dedi.