Soğuk algınlığı yaşayan vatandaşlar sinir otunu tercih ediyor

Eskişehir’de soğuk havaların etkisini devam ettirmesiyle birlikte, grip ve soğuk algınlığının bir numaralı şifası olarak gösterilen sinir otuna talep arttı.

Eskişehir’de soğuk havalara karşı alternatif çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, soluğu aktarlarda alıyor. Özellikle öksürük, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara iyi gelmesiyle bilinen sinir otu, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Kullanım aşaması ve ulaşımının kolay olması, bu bitkiye olan talebi de artırıyor.

"Öksürük ve soğuk algınlığına bire birdir"

Eskişehir’de uzun yıllardan beri aktarlık yapan Tamer Kiraz, bazı müşterilerin sinir otunu kullandıktan sonra kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Sinir otunun doktor kontrolünde ve tedaviye yardımcı olan bir ürün olarak kullanılması gerektiğinin de altını çizen Kiraz, “Halk arasında sinir otu veya sinirli otu olarak geçen bu bitki, öksürük ve soğuk algınlığına bire birdir. Hatta vatandaşlar sinir otunun öksürük şuruplarını unutturduğunu bile dile getiriyorlar. Ayrıca öksürükle başlayan balgam sorunlarını da kısa sürede iyileştirebiliyor. Tabii ki vatandaşlar kış olmasından dolayı daha fazla ilgi gösteriyor, ancak yazın da soğuk algınlığına bağlı olarak oluşan rahatsızlıklardan dolayı insanlar tarafından tercih edilebiliyor. Öncelikle bir paket sinir otu alan vatandaşlar, sonraki günlerde 4-5 paket almak için dükkana gelmeye başlıyorlar. Ayrıca kullanımının kolay olması da insanların dikkatini çekiyor. Bir tutam sinir otunu yaklaşık 6-7 dakika arasında demlediğinizde rahatça içebiliyorsunuz. Fiyat olarak da vatandaşın cebini yakmıyor. 25 gram sinir otunu 7 TL’ye rahatlıkla bulabiliyorsunuz” dedi.