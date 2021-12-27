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SODİGEM’de ’Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse’ konuşuldu

SODİGEM tarafından gerçekleştirilen “Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse” paneli, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 27.12.2021, 11:02
SODİGEM’de ’Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse’ konuşuldu

SODİGEM tarafından gerçekleştirilen “Çeşitli Boyutlarıyla Metaverse” paneli, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

Panelde Açıköğretim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kesim, İletişim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. N. Serdar Sever ve SODİGEM Müdürü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin yer aldı.

Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, yenidünya kavramı ve değişimlerden bahsetti

Konferansta Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, “Metaverse İçin Öngörüler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bu kapsamda Metaverse için öngörülerden bahseden Şahin, yenidünya kavramı ve değişimlerin de üzerinde durdu. Web 2.0’dan çıkarılacak derslerin olduğuna ve insan kimyasını ne denli etkilediğine de değinen Doç. Dr. Şahin konuşmasının devamında, sanal gerçeklik donanımlarının kısa ve uzun vadede ilerleyeceği veya alacağı değişimleri de belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Kesim, “Metaverse ile İlgili Süreç ve Teknolojiler” konusunu ele aldı

Panelin bir diğer konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Kesim “Metaverse ile İlgili Süreç ve Teknolojiler” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Metaverse’ün temelinde sadelik olduğunda değinen Prof. Dr. Mehmet Kesim, Metaverse’ün tarihçesinden bahsederek sürecin bugüne nasıl geldiğini, ne gibi aşamalardan geçtiğini ve Metaverse’ün olgunlaşabilmesi için nelerin gerekli olduğunu açıkladı. Kesim konuşmasının devamında Metaverse’ü şekillendiren eğilimlerden, Web 3.0, AR teknolojisi kavramını da detaylarıyla katılımcılara aktardı.

Prof. Dr. Sever, “Metaverse Neler Sunuyor” konusuna değindi

Prof. Dr. Necip Serdar Sever ise “Metaverse Neler Sunuyor” konulu sunumu ile Web’in tarihçesinden ve geçmişten bugüne kadarki olan dönüşümünden bahsetti. Medyanın alanlarına ve etkilere değinen Prof. Dr. Sever, “Rüyalara reklam yerleştirebilir miyiz? Etik olur mu” sorularının cevabını Metaverse ve Siber güvenlik alanlarına değinerek açıkladı. Sever konuşmasının sonunda, “Rüyalara reklam yerleştirmek etik bir durum değildir ve siber güvenliğe aykırıdır” dedi.

Sunumların ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı etkinlik, SODİGEM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. M. Recep Okur’un panelistlere teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.

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