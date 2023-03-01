Sivrihisarlı kadınlar depremzede çocuklar için alın teri döküyorlar

Sivrihisar Belediyesi desteği ile alınan top kumaşlar, Sivrihisar Belediyesi Sanat Atölyelerindeki Doll Art Bebek ve Dikiş-Nakış kursları aracılığı ile kadınların ellerinde şekilleniyor. Kadın eli değen kumaşlar oyuncak ve eşofmanlara dönüşüyor. Atölyelerden çıkan ürünler ile depremzede çocukların yüzü gülüyor.

Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenen afet bölgelerindeki kız çocuklar için bebek, erkek çocuklar için ise at figürlerinden oluşan oyuncakları tasarlayıp üreten Sivrihisarlı kadınlar, çocukların yüzlerini güldürmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Bir yandan oyuncak bir yandan da eşofman üreten kadınlar depremzede çocuklar için atölyelerde gönüllü olarak çalışıyorlar.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Zorlu günlerin üstesinden gelebilmek için yurdumun her köşesinde olduğu gibi Sivrihisar’ım da seferber oldu. Sivrihisarlı kadınlarımız depremin izlerini çocuklarımızın hafızalarından silebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Dikiş-Nakış atölyesi kursiyerlerimiz depremzede çocuklar ve aileleri için eşofman, pijama gibi giyim malzemeleri dikerken, Doll Art bebek kursundaki kadınlarımız çocuklarımız için oyuncak üretiyor. Kadınlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çocuklarımızın mutlu olabilmesi için gösterdikleri çabalarından ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Annelik içgüdüsü ile daha önce hiç tanımadıkları, görmedikleri çocuklarımız için canla, başla oyuncak üretmeye çalışan; hep bir fazlası daha olsun diye gayret gösteren kadınlarımız iyi ki varlar” dedi.

Ayrıca, afet bölgelerinden Sivrihisar’a gelen kadınlar ve genç kızlar normal hayata adapte olma süreçlerini hızlandırabilmek amacıyla sanat atölyelerinde verilen Ebru, Kağıt Rölyef, Filografi, Cam Sanatı Seramik gibi kurslarda eğitim almaya başladılar.