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Sivrihisar’ın Nasreddin Hoca’sı vefat etti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde uzun yıllardır ilçeyle özdeşleşmiş olan ve çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca’yı temsil eden ve 58 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Karatepe, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

ESKİŞEHİR 20.09.2021, 15:37
Sivrihisar’ın Nasreddin Hoca’sı vefat etti

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde uzun yıllardır ilçeyle özdeşleşmiş olan ve çeşitli etkinliklerde Nasreddin Hoca’yı temsil eden ve 58 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Karatepe, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Sivrihisar ilçesinde 1992 yılında kendisine verilen Nasreddin Hoca figürünü özel günlerde kıyafeti ve fıkralarıyla yaşatmaya çalışan Mustafa Karatepe, hayata gözlerini yumdu. 58 yaşında yaşamını yitiren Karatepe’nin cenazesi, Sivrihisar Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçede toprağa verildi. 29 yıldır Nasreddin Hoca’yı temsil etme görevini sürdüren Mustafa Karatepe, birçok festival ve etkinliğe renk katmıştı. Halkın sevgisini kazanan Karatepe’nin tabutunun üzerine taktığı kavuğu konulurken, cenaze törenine kamu ve yerel yöneticilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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