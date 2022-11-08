Sivrihisar’ın 30 yıllık hayali gerçek oldu

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için parsel tahsislerimiz başladıklarını, yatırımcılar ile görüşmelerde ince eliyor sık dokuduklarını anlatarak, "Ülkemizin birçok şehrinden yatırımcılar ile bir araya geliyoruz. Sivrihisar konumu ve olanakları açısıyla çok fazla fırsat bulunduruyor" dedi.

1998 yılında Yer Seçim Komisyonu tarafından Sivrihisar OSB alanının tespit edilmesinin ardından durağan bir hal alan Sivrihisar OSB’yi 2014 yılında projeleri arasına Başkan Yüzügüllü, faaliyete geçirmeye hazır hale getirdi. Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesinde yağmur suyu, atık su, kanalizasyon, drenaj, içme suyu ve elektrik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapım, temel ve alt temel parke kaplama çalışmaları ile trafolar kurularak caddelerde sokak lambaları ile aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Sivrihisar’da şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fabrika yeri tahsisi ve fabrikaların OSB imar planına uygun bir şekilde yapılması ve işletilmesi takibi yapılarak Sivrihisar OSB’de üretim ve imalat yapmak isteyen yatırımcı değerlendirmeleri başladı. Uygun görülen yatırımcılara yönetim kurulu kararı ile parsel tahsisi sağlanacak.

"Sivrihisar OSB için titizlikle çalışıyoruz"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü; "İlçemize büyük ölçüde ekonomik katkı sağlayacak, istihdam sağlayacak, gelişme ve büyüme hedeflerimize hız kazandıracak Sivrihisar OSB için titizlikle çalışıyoruz. Parsel tahsislerimiz başladı. Yatırımcılarımız ile görüşmeler gerçekleştiriyor, tabiri caizse ince eliyor sık dokuyoruz. Ülkemizin birçok şehrinden yatırımcılar ile bir araya geliyoruz. Sivrihisar konumu ve olanakları açısıyla çok fazla fırsat bulunduruyor. İlçemizin adını sanayimiz ile duyurmaya hazırlanıyoruz. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın destekleri bizimle. Hep birlikte OSB ile Sivrihisar’da yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyoruz" dedi.